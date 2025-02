Koalicija Ruparju in SDS očita izkoriščanje upokojencev

Ljubljana, 19. februarja - Koalicijske stranke Svoboda, SD in Levica so v odzivih na današnji protestni shod v organizaciji stranke Glas upokojencev in Društva 1. oktober pod vodstvom Pavla Ruparja zapisali, da Rupar in stranka SDS izkoriščata upokojence za vrnitev na oblast. Predsedniku SDS Janezu Janši so očitali še, da so bili prav upokojenci največja žrtev njegovih vlad.