Evropske borze s padci; nafta dražja, evro izgublja

London/Frankfurt/Pariz, 19. februarja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes znižali. Med vlagatelji so odmevale napovedi predsednika ZDA Donalda Trumpa o uvedbi carin na uvoz avtomobilov, farmacevtskih izdelkov in čipov v višini okoli 25 odstotkov. Nafta se draži, tečaj evra pa se znižuje.