Na strokovnem pregledu o integraciji priseljencev v Občini Postojna

Postojna, 19. februarja - Na tridnevnem strokovnem pregledu v okviru mednarodnega projekta MILEstone, v katerem sodeluje tudi Občina Postojna, so razpravljali o lokalnih praksah, ki obsegajo podporo pri zaposlovanju, dostop do izobraževanja in prilagojene programe za socialno vključenost. Cilj projekta je lažje vključevanje priseljencev v lokalno okolje in na trg dela.