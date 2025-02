Po treh letih vendarle na vidiku pogovori o končanju vojne v Ukrajini

piše Robert Petrovič

Kijev/Moskva, 22. februarja - Prihodnji teden bodo minila tri leta, odkar je Rusija sprožila invazijo na Ukrajino in začela najhujši konflikt na evropski celini po drugi svetovni vojni. Vojna je zahtevala na tisoče civilnih žrtev in povzročila humanitarno krizo. Z menjavo oblasti v ZDA so se okrepila prizadevanja za končanje vojne, pa tudi skrbi, da bo Kijev izvzet iz pogajanj.