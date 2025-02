WHO bo v Gazi izvedel novo kampanjo cepljenja proti otroški paralizi

Ženeva, 19. februarja - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) bo na območju Gaze v soboto začela novo kampanjo cepljenja proti otroški paralizi, saj so v uničeni palestinski enklavi znova zaznali virus te bolezni. Kot so danes sporočili iz WHO, nameravajo do 26. februarja s prvim odmerkom cepiti skoraj 600.000 otrok, poroča francoska tiskovna agencija AFP.