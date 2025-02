Putin: Ruske sile ponoči iz Kurska vstopile v Ukrajino

Sankt Peterburg/Kijev, 19. februarja - Ruske sile so ponoči prečkale mejo z Ukrajino ter vstopile na sovražnikovo ozemlje, je danes dejal ruski predsednik Vladimir Putin. Dodal je, da ruska vojska napreduje vzdolž celotne fronte, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V Kijevu so njegove trditve zanikali in jih označili za lažne.