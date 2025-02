Newyorške borze niso pozdravile Trumpove napovedi novih carin

New York, 19. februarja - Indeksi na newyorških borzah so na začetku današnjega trgovanja obarvani rdeče, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump v torek sporočil, da bi lahko bile carine na uvoz avtomobilov v ZDA po novem okoli 25-odstotne. Podobno visoke carine bi lahko ZDA uvedle tudi na uvoz farmacevtskih izdelkov in čipov, kar povečuje strah pred trgovinsko vojno.