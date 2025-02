Na Ruparjevem shodu tokrat tudi predstavniki parlamentarne opozicije

Ljubljana, 19. februarja - Na Trgu Republike se je v organizaciji stranke Glas upokojencev in Društva 1. oktober pod vodstvom Pavla Ruparja popoldne zbrala množica protestnikov. Na shodu so zbirali podpise pod peticijo za predčasne volitve, vladi Roberta Goloba pa so znova sporočili, da je imajo dovolj. Zbrane je nagovoril tudi prvak SDS Janez Janša in predstavnik NSi.