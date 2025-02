Turistični delavci Krasa in Brkinov želijo nadaljevati uspešen trend

Divača, 19. februarja - Društvo turističnih vodnikov Krasa in Brkinov je danes obeležilo mednarodni dan turističnih vodnikov, skupaj z ostalimi turističnimi deležniki v destinaciji pa so predstavili načrte pred novo turistično sezono. Lanska je bila zelo uspešna, saj so v štirih občinah v povprečju beležili za tri odstotke več nočitev in obiska.