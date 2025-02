Ljubljana, 19. februarja - Slovenski nogometni prvoligaš Bravo Big Bang si je do konca sezone od hrvaškega Šibenika izposodil napadalca Ivana Delića, so sporočili iz ljubljanskega kluba. Šestindvajsetletnik je v hrvaškem prvenstvu doslej zbral 113 nastopov ter prispeval 17 golov in 12 podaj.