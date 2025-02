Dunaj, 19. februarja - V Avstriji so preprečili domnevni teroristični napad na eni od pomembnejših železniških postaj na Dunaju, ki ga je načrtoval 14-letnik, so danes sporočili iz notranjega ministrstva. Najstnika so aretirali 10. februarja, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.