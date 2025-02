Mariborska univerza in tamkajšnji rdeči križ krepita sodelovanje

Maribor, 19. februarja - Vodstvi Univerze v Mariboru in tamkajšnjega območnega združenj Rdečega križa Slovenije sta podpisali sporazum o sodelovanju, s katerim si bosta obe instituciji prizadevali razvijati in krepiti družbeno odgovorne dejavnosti z namenom izboljšanja kakovosti življenja prebivalstva, so sporočili z mariborske univerze.