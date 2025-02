Goriška šverctura - potep s prepustnico, pred muzejem tihotapstva pa carinik

pripravila Eva Horvat

Nova Gorica/Gorica, 21. februarja - Zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina je v sklopu EPK razvili švercturo, dogodivščin poln izlet v preteklost na Goriškem, ko je bila meja še ovira za prost pretok blaga. Ljudje na obeh straneh meje so skušali pretentati carinike, da so čez mejo prinesli več potrošniških dobrin, kot bi smeli, pa tudi kaj povsem prepovedanega.