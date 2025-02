ZDA omejujejo priseljevanje iz Ukrajine in Latinske Amerike

Washington, 19. februarja - Oblasti v ZDA so zamrznile obravnavo vseh vlog in prošenj priseljencev iz Latinske Amerike in Ukrajine, ki jim je bil vstop v ZDA omogočen v okviru več programov iz časa vlade prejšnjega predsednika Joeja Bidna, poroča ameriški medij CBS News. Uradniki se ob tem sklicujejo na varnostne pomisleke in obravnavo morebitnih goljufij.