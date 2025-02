Ministrstvo objavilo razpis za sofinanciranje večnamenskih romskih centrov

Ljubljana, 22. februarja - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v petek v uradnem listu objavilo razpis za sofinanciranje mreže večnamenskih romskih centrov. Predvideva sofinanciranje petih večletnih projektov, v okviru katerih je predvidenih deset romskih centrov v občinah z romskim prebivalstvom. Za razpis je namenjenih 5,5 milijona evrov.

Cilj javnega razpisa je spodbujanje socialno-ekonomskega položaja romske skupnosti v Sloveniji, izboljšanje njihove kakovosti življenja in vključevanje skupnosti v širšo družbo.

V centrih bodo izvajali programe za izboljšanje socialnih, jezikovnih in komunikacijskih veščin Romov. Nudili jim bodo pomoč pri iskanju zaposlitve, vključevanju v izobraževalne procese in druge oblike aktivacije ter spodbujali zdrav in aktiven način življenja.

Predvidoma bodo devet romskih centrov vzpostavili v vzhodni kohezijski regiji, enega pa v zahodni.

Za razpis v skupni vrednosti 5,5 milijona evrov bo Evropski socialni sklad plus namenil več kot 4,4 milijona evrov.

Prijavitelji, ki morajo imeti sposobnost vnaprejšnjega financiranja projekta ter sposobnost zagotavljanja tehničnih zmogljivosti, lahko vloge pošljejo na ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti do 4. aprila.