Vietnam namerava do leta 2030 vzpostaviti novo železniško povezavo s Kitajsko

Hanoj, 23. februarja - Vietnamski parlament je med tednom prikimal načrtom za osem milijard dolarjev vredno železniško povezavo, ki bo povezovala največje pristaniško mesto na severu države Haiphong in sosednjo Kitajsko. Železniška proga, ki naj bi bila dokončana do konca 2030, bo olajšala trgovanje in še okrepila vezi med komunističnima državama.