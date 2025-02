Direktorica Doma starejših Vrtojba na kritike odgovarja s tožbami

Vrtojba, 19. februarja - Direktorica Doma starejših občanov Vrtojba Ana Petrič je danes odgovorila na anonimne obtožbe, ki so bile poslane medijem in inšpekcijskim službam. Povedala je, da so bile anonimne vsebine pripravljene organizirano in naklepno, povzročile pa so jim neupravičeno škodo. Zato je zoper avtorje anonimk napovedala sodni pregon.