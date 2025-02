V Kranjski Gori v pričakovanju zelene luči za Pokal Vitranc

Kranjska Gora, 19. februarja - V Kranjski Gori so v pričakovanju domačega vrhunca smučarske tekmovalne sezone. Po svetovnem prvenstvu alpske smučarje čakajo odločilne tekme, ki so pomembne tudi za končno razvrstitev v veleslalomskem in slalomskem seštevku svetovnega pokala. V Podkorenu je devet dni pred Pokalom Vitranc vse pripravljeno na zeleno luč mednarodne snežne kontrole.