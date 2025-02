Sarajevski filmski festival v sodelovanju s Svetom Evrope z novo nagrado

Sarajevo, 20. februarja - Sarajevski filmski festival in Svet Evrope bosta na letošnji, 31. ediciji festivala, ki bo potekala od 15. do 22. avgusta, prvič podelila posebno nagrado Special Youth Perspectives Award, ki se bo osredotočala na mlade in izzive, s katerimi se soočajo. Kot piše na spletni strani festivala, je nagrada vredna 7500 evrov.