ZPS opozarja na reklamne trike pri zdravstvenih in prehranskih trditvah na živilih

Ljubljana, 19. februarja - Pri živilih, ki imajo prehranske in zdravstvene trditve, kot so "krepi imunski sistem", gre prepogosto le za reklamne trike, ugotavljajo na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS). Zato so skupaj z Evropsko potrošniško organizacijo pripravili akcijo, s katero želijo opozoriti Evropsko komisijo, da je čas za določitev prehranskih profilov živil.