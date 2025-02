Mia Radotić v.d. selektorke ženskih cestnokolesarskih reprezentanc

Ljubljana, 19. februarja - Hrvatica Mia Radotić je postala vršilka dolžnosti selektorke ženskih cestnih reprezentanc, so sporočili iz Kolesarske zveze Slovenije. Odbor za cestno kolesarstvo pri krovni zvezi je ob tem pojasnil, da s tem Radotić prevzema delo selektorice vseh ženskih kategorij, torej mladink, članic do 23 let in članic.