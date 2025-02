Google ob 326 milijonov evrov zaradi davčnega spora v Italiji

Rim, 19. februarja - Ameriški spletni velikan Google se je z italijanskimi oblastmi dogovoril, da bo plačal 326 milijonov evrov domnevnih zapadlih davkov, kazni in obresti. Tako se je končal davčni spor v tej državi, ki se nanaša na obdobje med letoma 2015 in 2019 in zlasti na prihodke, ki jih je Google pridobil prek prodaje oglaševalnega prostora.