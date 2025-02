Ljubljanska borza: SBI TOP dopoldne izgublja tretjino odstotka

Ljubljana, 19. februarja - Indeks najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi SBI TOP danes ni nadaljeval rasti iz preteklih dni, do 11.30 se je znižal za 0,36 odstotka, potem ko so se med blue chipi podražile le delnice Cinkarne Celje. Vlagatelji zaenkrat najbolj povprašujejo po delnicah Krke in NLB, katerih tečaj se dopoldne ni spremenil.