Vreme: Na Primorskem precej jasno, drugod delno jasno z občasno povečano oblačnostjo

Ljubljana, 19. februarja - Danes bo na Primorskem precej jasno, burja bo čez dan slabela. Drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 3, na Primorskem do okoli 8 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo povečini sončno, občasno bo lahko nekaj zmerne oblačnosti. V notranjosti bo ponekod zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do -10, ob morju okoli -2, najvišje dnevne od 2 do 6, na Primorskem do 10 stopinj Celzija.

Obeti: V petek kaže na deloma sončno vreme z občasno povečano oblačnostjo, ponekod bo pihal jugozahodni veter. V soboto bo v zahodni in južni Sloveniji oblačnost naraščala, drugod bo še dokaj sončno. Jutra bodo še hladna, popoldnevi pa postopno toplejši.

Vremenska slika: Visok zračni tlak se nahaja nad vzhodno in deloma srednjo Evropo. Globok ciklon z vremenskimi frontami je na območju Islandije. Pri tleh k nam z jugovzhodnimi vetrovi še doteka hladen in postopno bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo precej jasno z mrzlim jutrom. Nekaj več oblačnosti bo v notranjosti Hrvaške in v Alpah. V Kvarnerju bo še pihala šibka do zmerna burja. V četrtek bo pretežno jasno, le v krajih severno od nas bo nekaj povečane oblačnosti. Burja v Kvarnerju bo popoldne ponehala.

Biovreme: Danes in v četrtek bo vpliv vremena na počutje ugoden, le ob jutrih bo precej mrzlo.