Skavti v akciji Luč miru iz Betlehema donirali 34.500 evrov trem organizacijam

Ljubljana, 19. februarja - V Združenju slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (ZSKSS) so v lanski akciji Luč miru iz Betlehema zbrali rekordnih 34.500 evrov. Danes so jih podelili Združenju za moč, Društvu Tačke pomagačke in poljski skavtski organizaciji ZHP, za katere menijo, da s svojim delom prispevajo k boljšem življenju otrok in mladih ter vzgoji za mir.