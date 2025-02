V ljubljanski operno-baletni hiši premiera baleta Hamlet

Ljubljana, 20. februarja - V SNG Opera in balet Ljubljana bo drevi premiera baleta Hamlet v koreografiji in režiji Lea Mujića. Kot je povedal na novinarski konferenci pred premiero, je sledil zgodbi drame Williama Shakespeara, drugačen pa je medij, preko katere je zgodba povedana - to sta gib in ples ob glasbi Petra Iljiča Čajkovskega in Camilla Saint-Saensa.