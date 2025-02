Evropske borze uvodoma brez enotne smeri

London/Pariz/Frankfurt, 19. februarja - Indeksi na osrednjih evropskih borzah na začetku današnjega trgovanja nimajo enotne smeri, indeksi pa se gibljejo blizu izhodišč. Vlagatelji so previdni in čakajo nove makroekonomske podatke, pogledujejo pa tudi proti pogajanjem med Washingtonom in Moskvo, ki glede konca vojne v Ukrajini ne vključujejo EU in Kijeva. Vrednost evra je stabilna.