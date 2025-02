V EU dogovor o strožjih pravilih za zmanjšanje odpadnega tekstila in hrane

Bruselj, 19. februarja - Svet EU in Evropski parlament sta dosegla začasni dogovor o strožjih pravilih, ki bodo pomagala pri zmanjšanju količin odpadnega tekstila in hrane v EU. Dogovor med drugim predvideva zmanjšanje količine odpadne hrane v predelavi za 10 odstotkov in uvedbo novih pravil o razširjeni odgovornosti proizvajalcev tekstila.