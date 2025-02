V Ljubljani napovedan protest proti propagandi pridobivanja litija v Srbiji

Ljubljana, 19. februarja - Aktivisti in člani nevladnih organizacij so za danes ob 19. uri v Ljubljani napovedali protest proti propagandi ekstraktivističnih projektov v Srbiji in drugod po Balkanu ter v podporo ljudskemu gibanju proti Rio Tintu. Na mednarodni konferenci o kritičnih surovinah v Ljubljani naj bi bil namreč predvajan film, ki poudarja interese Ria Tinta.