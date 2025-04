Papež - vrhovni poglavar Cerkve

piše Nadja Podobnik

Vatikan, 21. aprila - Papež je rimski škof in poglavar Katoliške cerkve, tako rimskokatoliške kot vzhodnih katoliških cerkva. Po Cerkveni doktrini je papež "Kristusov namestnik na zemlji, pastir vesoljne Cerkve, zato ima vrhovno polno neposredno in splošno redno oblast v Cerkvi". Poleg duhovne vloge ima papež še vlogo vladarja Vatikana.

Papež - beseda izvira iz grške besede pappas (oče) - je bil prvotno naziv za škofe. Od 5. stoletja pa se uporablja predvsem kot naziv za rimskega škofa, po krščanskem nauku namestnika Jezusa Kristusa na zemlji in naslednika apostola Petra. Cesar Valentinijan III. je leta 445 rimskega škofa priznal kot najvišjega med škofi.

Status in avtoriteto papeža v Cerkvi je opredelil prvi vatikanski koncil leta 1870. V njem je zapisano, da obstaja cerkvena vrhovna oblast, ki jo je Kristus prenesel na apostola Petra, ta pa kot rimski škof na svoje naslednike. Ta vrhovna oblast (primat) obsega najvišjo pastirsko oblast, ki izhaja neposredno od Boga. Papež je škof celotne Cerkve, v kateri lahko uporabi svojo pastirsko oblast.

Kot poglavar Cerkve je papež vrhovni učitelj, zakonodajalec in sodnik in je pri uradnem odločanju (ex cathedra) nezmotljiv. Dogma o papeževi nezmotljivosti je bila razglašena na prvem vatikanskem koncilu, po njej pa je papež nezmotljiv, kar zadeva vero in moralo.

Kot najvišji sodnik papež nima nobene instance nad seboj ali poleg sebe. Kot najvišji upravitelj papež usmerja celotno življenje Cerkve, in sicer z nunciji, odposlanci, vizitatorji in rednim poročanjem. V pravnih zadevah lahko papež neposredno odloča sam. Pri upravljanju Cerkve papežu svetujejo in pomagajo kardinali, škofje, sinoda škofov ter tudi uradi in sodišča rimske kurije.

Papež je tudi vodja mestne države Vatikan. Pred letom 1870 pa je papeževa posvetna oblast obsegala velik del osrednje Italije.

Obdobje, ko papež opravlja svojo funkcijo, se imenuje pontifikat oz. papeževanje. Papežev oziroma apostolski sedež je praviloma prazen le po njegovi smrti.

Razmere ob izpraznitvi apostolskega sedeža ter volitve novega papeža ureja poseben zakon v obliki apostolske konstitucije z naslovom Universi dominici gregis, ki ga je 22. februarja 1996 izdal papež Janez Pavel II. in ki je nadomestil prejšnjo iz leta 1975. Vsa civilna oblast v vatikanski državi v tem obdobju pripade kardinalskemu zboru, ki lahko v nujnih primerih izdaja posamezne odločbe, ki pa veljajo samo za čas izpraznjenega sedeža.

Papež je izvoljen po posebnem postopku, imenovanem konklave. Ta se lahko začne, in sicer ko so vsi kardinali z volilno pravico zbrani v Vatikanu.

Kardinali z volilno pravico, torej tisti, ki na dan izpraznitve apostolskega sedeža še niso dopolnili 80 let, izvolijo papeža na tajnih volitvah za zaprtimi vrati Sikstinske kapele v Vatikanu. Novi papež je izvoljen z dvotretjinsko večino glasov, kardinali elektorji ga izberejo po svoji vesti in navdihu Svetega duha, v času konklava pa zanje velja stroga prepoved komuniciranja z zunanjim svetom.

Novoizvoljeni papež lahko sam izbere ime, pod katerim bo vodil Cerkev. Pri tem ima več možnosti: med drugim se lahko odloči za latinsko različico krstnega imena, ime enega od svojih predhodnikov ali pa ime katerega od svetnikov.

Naziv papež je neformalen, njegovi formalni nazivi pa so med drugim rimski škof, vikar Jezusa Kristusa, naslednik princa apostolov, vrhovni poglavar vesoljne cerkve, nadškof in metropolit rimske province ter suveren vatikanske mestne države. Ti izrazi se redko uporabljajo. Papeža pogosto naslavljajo tudi kot Vaša svetost ali Sveti oče.

Uradna papeževa rezidenca je v Vatikanski palači, ima pa tudi poletno rezidenco v Castel Gandolfu pri Rimu. V preteklosti je papež bival v Lateranski palači, ki jo je Cerkvi podaril rimski cesar Konstantin I. Nekdanja papeška rezidenca, palača Kvirinal, danes služi kot sedež italijanskega predsednika.

Frančišek je sicer ves čas pontifikata bival skromnih prostorih v vatikanski rezidenci za goste, znani kot Dom svete Marte.

Papeževo obleko sestavljajo bel talar s 30 gumbi, ogrinjalo, belo pokrivalo in rdeči čevlji, nosi pa tudi naprsni križ. Do leta 1963 je ob slovesnih priložnostih zunaj cerkve nosil tiaro.

Za simbol papeštva velja tudi podoba dveh ključev, zlatega in srebrnega, prekrižanih v obliki črke X. Ta simbol predstavlja ključe nebeškega kraljestva in je pravzaprav najbolj tipičen simbol papeža kot institucije in njegove osrednje vloge v Cerkvi. Srebrni ključ predstavlja papeževo jurisdikcijo na Zemlji, zlati pa v nebesih.

Papeška insignija je tudi t.i. ribičev prstan, zlat prstan, okrašen s podobo svetega Petra, ki iz ribiškega čolna meče mrežo, na njem pa je vgravirano tudi papeževo ime. Kardinal kamerleng ribiški prstan natakne na prst novoizvoljenega papeža, ko papež umre, pa prstan uničijo. V preteklosti so papeži s prstanom zapečatili pomembne dokumente. Ob papeževi smrti uničijo tudi njegov pečat.