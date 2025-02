V Radovljici prenovljena šolska telovadnica, v Begunjah se prenavlja športno igrišče

Radovljica/Begunje na Gorenjskem, 19. februarja - Občina Radovljica in Osnovna šola Antona Tomaža Linharta Radovljica bosta danes slovesno obeležili zaključek obnove velike šolske telovadnice, v kateri so za 200.000 evrov zamenjali pod in opremo. Poteka tudi 361.000 evrov vredna rekonstrukcija šolskega športnega igrišča v Begunjah. Za obe investiciji je občina pridobila nepovratna sredstva.