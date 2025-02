Danes znani še zadnji štirje potniki v osmino finala lige prvakov

Ljubljana, 19. februarja - V nogometni ligi prvakov se bo danes z zadnjimi štirimi povratnimi tekmami končal "play off", po katerem bodo znani vsi udeleženci osmine finala. V torek so si osmino finala že zagotovili Feyenoord, Bayern, Benfica in Brugge. Na današnjih tekmah imata najboljši izhodišči Borussia Dortmund in PSG, ki sta visoko zmagala na prvih dvobojih.