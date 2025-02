Golob in Costa o ključni vlogi Evropskega sveta pri pogovorih o Ukrajini

Ljubljana, 18. februarja - Premier Robert Golob in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa se strinjata, da je Evropski svet ključen pri sprejemanju odločitev, povezanih s krepitvijo vojaških obrambnih kapacitet EU, in pri odzivanju na mirovna prizadevanja v Ukrajini, so zapisali v premierjevem kabinetu. Costa je Goloba seznanil z vsebino ponedeljkovega srečanja v Parizu.