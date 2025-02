V Franciji danes novi pogovori voditeljev o evropski varnosti in Ukrajini

Pariz, 19. februarja - Francoski predsednik Emmanuel Macron je za danes sklical novo srečanje s predstavniki "več evropskih in neevropskih držav" o evropski varnosti in Ukrajini, potem ko je v ponedeljek v Parizu gostil voditelje nekaj ključnih evropskih držav, EU in Nata. Do konca tedna se sicer namerava srečati z voditelji vseh 27 držav članic EU.