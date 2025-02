Newyorške borze končale v zelenem

New York, 18. februarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem, S&P 500 je dosegel nov rekord. Vlagatelji ta teden čakajo na zapiske z zadnjega zasedanja ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed), pozorni so tudi na poslovne rezultate, ki jih te dni objavljajo večja podjetja.