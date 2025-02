Pirc Musar v Neaplju prejela častni doktorat s področja mednarodnih odnosov

Neapelj, 18. februarja - Predsednica republike Nataša Pirc Musar je na Univerzi Orientale v Neaplju prejela častni doktorat s področja mednarodnih odnosov. V nagovoru ob podelitvi doktorata se je predsednica med drugim zavzela za večjo vlogo srednje velikih in malih držav in dodala, da te ne smejo biti le opazovalke kriz vseh vrst in naraščajoče neenakosti po svetu.