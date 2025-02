Trije obtoženi zaradi največje prevare s kriptovalutami na Hrvaškem

Reka, 18. februarja - Hrvaški tožilci so danes na sodišču v Reki zaradi prevare vložili obtožnico proti trem osebam, ker so z lažno prodajo kriptovalut ogoljufali najmanj 220 ljudi za najmanj 4,6 milijona evrov. Po poročanju hrvaškega portala Index je to največja prevara s kriptovalutami na Hrvaškem. Grozi jim do osem let zapora.