Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (18. 2.)

Ljubljana, 18. februarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o odločitvi zagrebškega županijskega sodišča, ki je zavrnilo predlog tožilstva za odreditev preiskovalnega pripora za tri osumljence, ki so na Hrvaško iz Slovenije uvozili 4500 ton nevarnih odpadkov. Povzele so tudi podatke statističnega urada o številu zaposlenih, ki se je znižalo za 1,1 odstotka.