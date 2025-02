Evropske borze večinoma navzgor, evro izgubil, nafta dražja

London/Frankfurt/Pariz, 18. februarja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma zvišali. Okrepile so se delnice podjetij v obrambni industriji, potem ko so evropski voditelji na vrhu v Parizu napovedali dodatno finančno in vojaško podporo Ukrajini, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Evro je v primerjavi z dolarjem izgubil, nafta se je podražila.