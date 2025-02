Britansko-slovenska gospodarska zbornica o izzivih Slovenije na trgu dela

Ljubljana, 18. februarja - Za ohranjanje konkurenčnosti na trgu dela morajo podjetja upoštevati drugačen pristop predvsem mlajših generacij k trgu dela in vpliv novih tehnologij na delovna mesta. Pri zadrževanju zaposlenih pa postaja vse pomembnejša vloga kulture na delovnem mestu in vključenosti zaposlenih, so izpostavili udeleženci današnjega dogodka Čaj z razlogom.