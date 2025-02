Vreme: Zmerno oblačno, zjutraj mrzlo

V sredo bo na Primorskem precej jasno, burja bo čez dan slabela in do večera večinoma ponehala. Drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 3, na Primorskem do okoli 8 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek in petek se bo nadaljevalo suho in dokaj sončno vreme. Jutra bodo še dokaj hladna, popoldnevi pa postopno nekoliko toplejši.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo in Balkanom se krepi območje visokega zračnega tlaka. Nad naše kraje še doteka hladen, a nekoliko manj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo več oblačnosti na Madžarskem in v sosednjih pokrajinah Hrvaške, večinoma jasno bo ob Jadranu, kjer bo pihala šibka do zmerna burja.

V sredo bo večinoma jasno z mrzlim jutrom. V Kvarnerju bo še pihala šibka burja.