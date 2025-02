Na Ljubljanski borzi za skoraj šest milijonov evrov prometa

Ljubljana, 18. februarja - Indeks Ljubljanske borze SBI TOP je danes pridobil 1,33 odstotka in trgovanje sklenil pri 2037,67 točke. Vlagatelji so opravili za skoraj šest milijonov evrov prometa, od tega največ, 2,3 milijona evrov, z delnicami Krke. Njihov tečaj je na koncu ostal nespremenjen. Za več kot milijon evrov prometa je odpadlo še na delnice NLB, ki so se podražile.