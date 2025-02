Britanski par v Iranu obtožili vohunjenja

Teheran, 18. februarja - Britanski zakonski par, ki so ju v Iranu prijeli januarja, so uradno obtožili vohunjenja in sodelovanja z zahodnimi obveščevalnimi agencijami, so danes sporočili s sodišča v Teheranu. Craiga and Lindsay Foreman so prijeli, medtem ko sta bila po poročanju britanskega BBC v Iranu z motorjem na potovanju okoli sveta.