Goršič odlično začela s Constanto, Dikaiulakos do nove pokalne zmage

Ljubljana, 18. februarja - Slovenske košarkarice so se po uspešno opravljeni reprezentančni akciji, ko so si zagotovile uvrstitev na evropsko prvenstvo, konec tedna spet vrnile na klubsko sceno. Izstopala je Teja Goršič z odličnim začetkom za romunsko Constanto, selektor Georgios Dikaiulakos pa je v Italiji osvojil pokalni naslov, so v tedenskem pregledu poudarili pri KZS.