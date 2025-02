Zürich zmagovalec hokejske lige prvakov

Zürich, 18. februarja - Hokejisti švicarske ekipe Lions Zürich so zmagovalci letošnje izvedbe lige prvakov. V finalu so na domačem ledu z 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) premagali švedski Färjestad iz Karlstada. Za Švico je to druga zaporedna lovorika v tem tekmovanju, v prejšnji sezoni je slavila ekipa Ženeva Servette.