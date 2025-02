Na NIJZ letos prejeli 92 prijav garij

Ljubljana, 19. februarja - Na dermatovenerološki kliniki UKC Ljubljana zaznavajo številne primere garij, pri čemer poudarjajo pomen pravočasne diagnoze in ustreznega zdravljenja. Na NIJZ so v letošnjem letu doslej zabeležili 92 prijav te bolezni in dva izbruha. Že lani in predlani so zaznali znatno povečanje prijav garij, lani jih je bilo skupaj več kot 1400.