Novak Đoković opozoril na nedoslednosti v protidopinškem sistemu

Doha, 18. februarja - Eden najboljših teniških igralcev Novak Đoković je ob robu turnirja ATP v Dohi svetovne teniške oblasti pozval, naj vnovič pregledajo protidopinški sistem in se osredotočijo na "odpravo nedoslednosti". Pri tem je bil zlasti kritičen do obravnave zvezdnikov Jannika Sinnerja in Ige Swiatek v primerjavi z nižje rangiranimi igralci, poroča AFP.