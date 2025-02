V Siju zmerni optimisti glede okrevanja

Ljubljana, 18. februarja - Slabe razmere v jeklarski industriji iz zadnjih dveh do treh let so dosegle dno in letos bi se lahko začelo okrevanje, ocenjujejo v Slovenski industriji jekla (Sij). Pozdravljajo pobudo Evropske komisije za povečanje konkurenčnosti energetsko intenzivne industrije in menijo, da bi lahko bil z ZDA dosežen kompromis glede carin.