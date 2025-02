Banka Slovenije ohranja dosedanji znesek nadomestila za osnovni plačilni račun

Ljubljana, 18. februarja - Banka Slovenije bo zgornjo mejo nadomestila, ki ga lahko banke zaračunajo potrošniku za zagotavljanje osnovnega plačilnega računa, ohranila nespremenjeno pri mesečnem znesku 4,90 evra oziroma za upravičence do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka pri 1,47 evra, so sporočili iz banke.