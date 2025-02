V Slogiju razstava kot poklon Friedrichu Schillerju

Ljubljana, 18. februarja - V Slovenskem gledališkem inštitutu (Slogi) so ob 220-letnici smrti nemškega lirika in dramatika Friedricha Schillerja (1759-1805) pripravili knjižno razstavo Podelite nam svobodo misli. Schillerjeva dramatika na Slovenskem. Z njo opozarjajo na Schillerjevo prisotnost v slovenski kulturi in na njegov vpliv na slovensko književnost in gledališče.